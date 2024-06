Ultima amichevole prima degli Europei per l’Italia, che sarà guidata da Buongiorno e Bellanova contro la Bosnia

Scende in campo l’Italia, nell’ultima amichevole di preparazione agli Europei. Tra meno di una settimana, infatti, gli Azzurri esordiranno contro l’Albania a Dortmund, e Spalletti ha ancora pochi giorni per sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione titolare e non solo. Dopo il pareggio di Bologna contro la Turchia, l’Italia ha bisogno di vincere e convincere contro la Bosnia, nonostante non sarà semplice.

Buongiorno e Bellanova titolari

Sarà un’Italia sperimentale quella che Spalletti farà scendere in campo dal 1′ contro la Bosnia. Tanti cambi rispetto alla sfida di martedì sera, e due in particolare interessano il Torino. Partiranno titolari, infatti, sia Buongiorno che Bellanova. Il centrale prenderà il posto di Mancini al centro della difesa a 3, mentre il numero 19 granata verrà schierato nella stessa casella in cui ha giocato Di Lorenzo. Prove che possono essere definite generali per i due, che qualora dovessero convincere già oggi potrebbero guadagnarsi la titolarità all’Europeo.

Le scelte di Spalletti

Rispetto all’ultima sfida, il CT dovrebbe optare per un 3-4-2-1. In porta dovrebbe tornare Donnarumma, capitano della Nazionale, che avrà davanti a sé una difesa inedita composta da Darmian, Buongiorno e Calafiori. Sulle fasce spazio a Bellanova e Cambiaso, mentre in mezzo giocheranno Jorginho e Fagioli. L’unica punta è Scamacca, che verrà supportato da Frattesi e Chiesa. Alcuni titolari e altre sorprese per Spalletti, che vorrà mescolare le carte in questo ultimo test. Avendo cambiato sistema di gioco recentemente, infatti, l’ex allenatore ha ancora bisogno di trovare le proprie certezze. Questi ultimi 90 minuti di preparazione e i prossimi allenamenti non possono che essere d’aiuto in vista delle sfide contro Albania, Spagna e Croazia.

Probabile formazione Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. CT. Spalletti.