Giornata di amichevoli per i nazionali del Torino: ha vinto la Serbia di Ilic, mentre la Svizzera di Rodriguez ha pareggiato in casa

Manca sempre meno all’inizio degli Europei, e le varie nazionali stanno ultimando le fasi di preparazione prima di partire in direzione Germania. Tra queste anche l’Italia, che nella giornata di domani ospiterà la Bosnia alla Computer Gross Arena di Empoli per l’ultima amichevole prima dell’esordio ufficiale contro l’Albania. Nella giornata di oggi, invece, tre calciatori granata sono stati impegnati con la maglia delle loro nazionali.

Vittoria per la Serbia, con Milinkovic fuori

Nel pomeriggio, a Solna, la Serbia di Ilic e Milinkovic-Savic si è imposta per 0-3 sui padroni di casa della Svezia. Una grande prestazione da parte dei ragazzi di Stojkovic, che dopo la sconfitta contro l’Austria si sono subito ripresi. A decidere la partita sono state le reti di Sergej Milinkovic-Savic, Mitrovic e Tadic. 90′ minuti in campo per Ivan Ilic, tra i migliori della sfida, mentre è rimasto fuori per tutta la partita Vanja Milinkovic-Savic. Al portiere, dopo aver giocato in Austria, è stato preferito Rajkovic. In questo momento sono tre i numeri 1 che si giocano il posto da titolare agli Europei: oltre a loro due c’è infatti anche Petrovic, estremo difensore del Chelsea che in queste amichevoli non ha trovato spazio.

1-1 tra Svizzera e Austria

Pareggio per 1-1, invece, tra Svizzera e Austria. La nazionale di Rodriguez, rimasto in campo per 77 minuti, ha terminato dunque la fase di preparazione al torneo continentale con una vittoria e un pareggio. Gli svizzeri si trovano in un girone non irresistibile, che oltre ai padroni di casa della Germania vede anche la Scozia e l’Ungheria. Ci sono tutti i presupposti per poter arrivare almeno secondi.

15 minuti in campo invece per Vlasic nella vittoria della Croazia contro il Portogallo. Il trequartista è così rientrato in campo dopo l’infortunio di inizio maggio contro il Bologna.