Ancora una volta Linetty è partito in basso nelle gerarchie ma è riuscito a risalire con buone prestazioni

L’ennesima buona – seppur non ottima – stagione da parte di Karol Linetty con il Torino. Il centrocampista polacco, ormai al quarto anno con la maglia granata, si è comportato molto bene nelle partite in cui è stato chiamato in causa. Come in ogni stagione, nell’agosto scorso l’ex Sampdoria non era visto come un titolare nelle gerarchie, e addirittura neanche come primo cambio. Il numero 77 veniva visto alle spalle dei titolari Ricci e Ilic, oltre che di Tameze. Poi, alcuni fattori come l’arretramento in difesa del camerunense o i tanti infortuni dei due titolari gli hanno aperto molto spazio, e lui non ha quasi mai deluso.

Grinta e tecnica in mezzo al campo

Tutto ciò ha fatto sì che il polacco, pur essendo una seconda scelta, ha giocato un totale di 29 partite tra campionato e Coppa Italia. Tante buone prestazioni per lui, che però non ha messo a referto né gol né assist, e forse è solo questo quello che gli è mancato. Il numero 77 è infatti spesso stato l’ago della bilancia di un Torino che quando non l’ha avuto a disposizione ha quasi sempre perso. Linetty ha infatti dimostrato di trovarsi molto bene con tutti, aiutando i più giovani anche nelle varie fasi di gara. Caratteristiche principali sono state la grinta, che lo hanno aiutato nel recuperare tanti palloni, e la tecnica.

Il bilancio

Il centrocampista si è dunque reso protagonista di una buona stagione, dimostrandosi se non il migliore in mediana sicuramente il più continuo di tutti. In un’annata dove Ilic è sparito troppo spesso e Ricci ha avuto diverse difficoltà dovute anche ai problemi fisici, Linetty è stato il solo a garantire ottime prestazioni a Juric in tutti i momenti della stagione.

PRESENZE: 29

VOTO: 6