La proprietà statunitense spera che il tecnico possa proseguire il suo percorso in Laguna. Vanoli chiamato a una decisione

Ancora in stallo la situazione che lega il Torino al suo prossimo allenatore. In pole position, come è noto da settimane, c’è il tecnico del Venezia Paolo Vanoli, fresco di promozione in Serie A. A proposito del futuro dell’ex collaboratore di Antonio Conte si è espresso quest’oggi in conferenza stampa il presidente dei lagunari Duncan Niederauer. La speranza del club è che Vanoli possa guidare gli arancioneroverdi anche in massima serie da neopromossa.



Niederauer: “Vanoli ha a ancora due anni di contratto”

Il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, ha avuto modo di complimentarsi con il suo attuale tecnico per la stagione appena conclusa con il salto in massima serie, attaverso la vittoria del doppio confronto con la Cremonese: “Per quanto riguarda la questione Vanoli è evidente che dobbiamo fare un passo alla volta, è un grande allenatore e ha fatto un grande percorso con noi – dice Niederauer – La rosa era forte ma vincere i playoff e la B non è facile ma lui è riuscito a ottenere questo risultato“. Il presidente del Venezia spera nella permanenza di Vanoli: “La speranza di tutti è che possa rimanere, anche i giocatori hanno piacere che rimanga, così come il sottoscritto, ritengo che la Serie A sia una grandissima opportunità – Niederauer poi aggiunge – Sono al corrente dei rumors di mercato intorno al suo nome, ha ancora due anni di contratto, un contratto che reputo equo rispetto al grande lavoro che ha svolto. Sapete che c’è una clausola, ma questa clausola non è oggetto di negoziazioni, inutile parlare di contropartite tecniche o riduzioni, la clausola è chiara, nel caso dovrà essere rispettato quel genere di accordo preso, questo è chiaro”. Infine Niederauer passa la palla a Vanoli, chiamato a una decisione importante per la sua carriera e che andrà a influenzare i piani futuri del Venezia: “Abbiamo sempre detto il suo pensiero sul mister, ora dovrà prendere una decisione anche lui, ci farebbe piacere che lui e il suo staff rimanessero con noi”.