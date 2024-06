Il pagellone dell’esterno del Torino Raoul Bellanova: una stagione al top quella del giocatore con il numero 19 sulle spalle

Stagione 2023/2024 giunta al termine per il Torino ed è tempo di bilanci. Come di consueto, è giunta l’ora dei pagelloni. Raoul Bellanova, esterno destro titolare del Torino, ha fatto una grande stagione. Una stagione al top quella del numero 19 granata. Si tratta di uno dei giocatori di maggior talento nella rosa del Toro. Spalletti, ct della Nazionale Italiana, non ha potuto non prenderlo in considerazione e lo ha convocato per la prima volta a marzo. Ora il giocatore è nei pre-convocati per l’Europeo: deve convincere Spalletti per andare a Euro 2024 in Germania. Sarebbe il coronamento di una stagione da assoluto protagonista.

La sua stagione

In stagione, ha collezionato 39 presenze con il Toro. 2 di queste in Coppa Italia. In Serie A ha giocato 37 partite su 38, l’unica che ha saltato (Torino-Udinese 1-1), l’ha saltata per squalifica. 7 assist e 1 gol in stagione, oltre a 5 cartellini gialli. Juric non ha mai avuto dubbi e dalla prima giornata lo ha messo titolare sulla destra. Una tenuta fisica ottima per il classe 2000 di Rho. Nel corso della stagione, è migliorato sotto tutti i punti di vista. Ha imparato a difendere bene in fase di non possesso. Inoltre, anche la tecnica si è alzata di livello. In fase di spinta, si è dimostrato una vera e propria freccia. Ha tenuto testa a tutti gli avversari che ha sfidato individualmente.

Un acquisto azzeccato

Nell’estate del 2023, Singo è stato venduto al Monaco. I soldi incassati, sono stati subito spesi per prendere Bellanova, suo sostituto. Toro che lo ha pagato 7 milioni, ne valeva 5 ma adesso ne vale 10. Preso dal Cagliari, l’ultima stagione l’aveva fatta in prestito all’Inter. Lì ha giocato poco, ma ha imparato tanto. Arrivato al Toro sembrava sottotono, ma si vedeva che doveva solo ingranare. Infatti poi così è stato e ha fatto una stagione formidabile.

Presenze totali: 39 Gol: 1 Assist: 7 Voto: 7