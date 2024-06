Nazionali: ieri sera è stato il turno del Kosovo di Vojvoda, sconfitta per 3-0 in amichevole contro la Norvegia

Continuano le amichevoli in preparazione di Euro 2024. Kosovo e Norvegia non si sono qualificate per la competizione, ma ieri sera si sono sfidate in amichevole. Risultato finale: Norvegia-Kosovo 3-0. La partita si è giocata all’Ullevaal Stadion di Oslo. Tripletta di Haaland ai minuti numero 15, 70 e 75. Mergim Vojvoda ha giocato da titolare nel Kosovo e ha giocato tutta la partita. Con il numero 15 sulle spalle, ha giocato da terzino destro nel 4-3-3 di Franco Foda.