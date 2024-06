Tutto su Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 americano di proprietà del Venezia pupillo di Paolo Vanoli

Tanner Tessmann nasce a Birmingham, negli Stati Uniti, il 24 settembre del 2001. Si tratta di un centrocampista di piede destro, fisico e moderno. Giocatore di proprietà del Venezia, è un pupillo di Paolo Vanoli. Alto 1.88 metri, buon fisico, può essere impiegato in tutti i ruoli in mezzo al campo, anche se si trova meglio come regista basso davanti alla difesa. Le sue doti principali sono i passaggi e il tiro dalla distanza. Abile in fase di interdizione, costruisce gioco e dialoga con i compagni. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nella Alabama FC, per poi passare nel 2016 nell’Academy del Dallas. Per giocare nel Dallas, all’età di 14 anni si trasferisce in Texas, rifiutando di giocare come kicker nella squadra di football americano della Clemson University.

L’esordio in MLS e il Venezia

Dopo le giovanili, con il Dallas debutta in MLS. Prima, in prestito, aveva giocato una stagione con il North Texas. Era il 1 marzo del 2020: vittoria per 2-0 contro il Philadelphia Union. Nella stagione 2019/2020 colleziona 19 presenze e 1 assist. Il 1 febbraio del 2021 esordisce in Nazionale, in un amichevole vinta per 7-0 contro il Trinidad e Tobago. Il 15 luglio del 2021 attira l’attenzione del Venezia, che appena promosso in Serie A lo compra per 3,64 milioni di euro. A fine stagione, i lagunari retrocedono ma Tessmann gioca 20 partite in tutto nella massima serie italiana.

L’esplosione in Serie B

Ma il suo contratto con il Venezia scade nel 2025 e decide di rimanere anche in Serie B. Nella stagione 2022/2023, il Venezia arriva 8° in classifica. Per lui 32 presenze condite da 3 gol e 2 assist: con Vanoli inizia a fare molto bene. Ma la stagione della consacrazione è quella 2023/2024, che coincide con la vittoria dei playoff del Venezia, promosso in Serie A. Totalizza 42 presenze con 7 gol e 3 assist. Quando era arrivato in Italia valeva 1 milione, adesso ne vale ben 7.