Dopo le voci sulla possibile cessione del colombiano al Cruz Azul è arrivata la smentita dell’agente, che conferma la permanenza in granata

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio di Duvan Zapata dopo una sola stagione da punto di riferimento del reparto offensivo del Torino. Dal Messico le voci su un suo possibile approdo al Cruz Azul si erano fatte particolarmente insistenti, finché è stato lo stesso presidente del club a sostenere come fosse complicato arrivare al colombiano, di fatto smentendo un acquisto che molti davano per fatto. Quest’oggi si è espresso in merito, negli studi televisivi di Sportitalia, l’agente dell’ex Atalanta Fernando Schena. Parole, le sue, che chiudono la vicenda: “Zapata è contento al Torino. Posso confermare che resterà in granata”, ha detto Schena. Il Torino si è recentemente assicurato le prestazioni del colombiano, grazie all’obbligo di riscatto – come concordato con l’Atalanta – scattato attraverso il vincolo della gara disputata nel mese di aprile. Zapata, quest’anno autore di 12 reti in maglia granata, sarà legato al Torino fino al 2026.