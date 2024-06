Nazionale Italiana: oggi Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte. Dentro i granata Buongiorno e Bellanova, escluso Ricci

Manca sempre meno a Euro 2024. Italia che, da campione in carica, si prepara all’europeo in Germania. Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati. Tra i 26 i due giocatori del Torino, Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova. Escluso invece il centrocampista Samuele Ricci.

Euro 2024: l’avventura dell’Italia

L’europeo di calcio si gioca in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Italia che è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La prima partita del girone sarà sabato 15 giugno: Italia-Albania alle ore 21:00. Si torna in campo giovedì 20 giugno, sempre alle ore 21:00, per Spagna-Italia. Ultima partita lunedì 24 giugno alle 21:00: Croazia-Italia. Passano agli ottavi le prime 2 di ogni girone più le 4 migliori terze. In pratica, al termine dei gironi, verranno eliminate le ultime 6 classificate più 2 terze.

I 26 scelti da Spalletti

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori: Bastoni, Darmian, Gatti, Buongiorno, Mancini, Calafiori, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Cambiaso.

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Cristante, Pellegrini, Fagioli, Jorginho, Folorunsho.

Attaccanti: Chiesa, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni, El Shaarawy.