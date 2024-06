Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 17 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Napoli, Kvaratskhelia vuole andare via

In casa Napoli è sorto il caso Kvaratskhelia. L’agente del calciatore georgiano ha infatti dichiarato che il il suo assistito sarebbe intenzionato a lasciare il club per giocare la Champions League: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League. Con Conte il Napoli ha grandi progetti, sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno di nuovo in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non vuol dire che Kvaratskhelia voglia rimanere. La cosa peggiore è che se dovesse restare al Napoli, Khvicha perderà un anno e di questo siamo preoccupati“. Pronta la risposta del club e di Aurelio De Laurentiis: “Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli! Fine della storia”. Un clima non certo sereno che potrebbe presto portare a ulteriori sviluppi.

Fiorentina, tentativo per Vranckx

La Fiorentina è interessata a Vranckx, centrocampista in forza al Wolfsburg con un passato nel Milan. Le richieste dei tedeschi si aggirano attorno ai 10 milioni, ma i viola sarebbero pronti ad affondare il colpo per portare il giocatore a Firenze.

Roma, occasione Hummels

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Mats Hummels sarebbe stato proposto alla Roma. Il tedesco lascerà il Dortmund ed è alla ricerca di una nuova squadra e la società giallorossa starebbe valutando la possibilità di acquistarlo a parametro zero. Andrebbe poi trovato un accordo sulle commissioni e sull’ingaggio del difensore.