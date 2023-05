Il club granata ha ufficializzato il rinnovo fino al 2025 del trequartista francese, che rimarrà altri due anni

Nella mattina di oggi, martedì 30 maggio 2023, il Torino ha ufficializzato il rinnovo di Yann Karamoh fino al 2025. Il calciatore era stato acquistato in prestito con diritto di rinnovo dopo due stagioni. Il francese ha evidentemente convinto la società, che ha esercitato il rinnovo fino al 2025. Questo il comunicato della società: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025. Karamoh è arrivato al Toro a settembre 2022 dopo alcune esperienze in Italia e all’estero. Tra le fila dei granata, Karamoh ha totalizzato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia realizzando 5 reti. L’ultimo gol è arrivato nella vittoriosa trasferta a La Spezia appena trascorsa”.