Calciomercato Torino / Il tecnico spiega: “Hanno fatto un’ottima stagione entrambi, il prossimo anno possono fare ancora meglio”

Sono pochissimi, o forse non ce ne sono, coloro che lascerebbero partita Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk a cuor leggero. E tra questi non c’è di certo Ivan Juric. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia di Spezia-Torino è stato chiaro: è contento del rendimento avuto quest’anno dai due trequartisti (nonostante il calo avuto dal croato dopo il Mondiale) e vorrebbe che venissero entrambi riscattati perché convinto che il prossimo anno potrebbero dare ancora di più alla causa granata.

Calciomercato Torino: Juric vuole i riscatti di Vlasic e Miranchuk

Juric lo ha detto a chiare lettere: “Vlasic e Miranchuk non sono sotto esame, siamo molto soddisfatti dell’anno che hanno fatto, di come hanno giocato, di come si sono comportanti. Hanno fatto un’ottima stagione entrambi e in prospettiva possono fare ancora meglio il prossimo anno”. Il dt Davide Vagnati ha già avviato i contatti con West Ham e Atalanta per cercare di capire se ci possano essere margini di trattativa per i riscatti e acquistare i due fantasisti a cifre inferiori rispetto a quelle concordate in estate: l’obiettivo è riuscire a trovare un accordo e accontentare così Juric.