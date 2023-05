L’ultima apparizione di Gravillon in campo risale a metà aprile nel match contro la Lazio, Juric gli preferisce Djidji

Mancano solamente due giornate al termine del campionato e dunque già da poche settimane i vari club di Serie A hanno iniziato giustamente a fare le prime considerazioni in vista del futuro. In casa Toro ci sono diverse analisi da fare e diversi nodi che dovranno venire al pettine. Tra le varie questioni da risolvere c’è quella che riguarda cosa fare con Andreaw Gravillon. Per il difensore classe 1998, arrivato in granata a gennaio dallo Stade de Remis in prestito con diritto di riscatto, è sfumato il riscatto obbligatorio dato che non si sono verificate determinate situazioni. Infatti, il numero 5 granata non ha raggiunto il numero di presenze previsto per far scattare l’obbligo di riscatto. Ma non solo, il giocatore nato in Guadalupa da diverso tempo è sparito dai radar di Ivan Juric. A testimoniarlo è il fatto che Gravillon non mette piede in campo dallo scorso 22 aprile quando nel match contro la Lazio ha raccolto 13 minuti in campo, essendo entrato a gara in corso al posto di Wilfred Singo. Come si può immaginare in quell’occasione Gravillon ha avuto troppo poco tempo a disposizione per poter lasciare il segno sulla partita. Da lì in poi solo panchine.

Gravillon può ancora convincere il Toro a esercitare il diritto di riscatto

Juric al posto di Gravillon ha preferito dare spazio a Koffi Djidji, un giocatore che il tecnico ritiene una pedina molto, ma molto preziosa all’interno del suo scacchiere. Il Toro sta facendo di tutto per convincere il numero 26 granata a rinnovare il contratto, le parti si stanno parlando e sembra esserci stato un piccolo avvicinamento verso un prolungamento dell’avventura insieme. E proprio un eventuale rinnovo del contratto di Djidji potrebbe allentare il riscatto di Gravillon, anche se il dt Davide Vagnati appare intenzionato a capire se il Reims è disposto a uno sconto rispetto ai 3,8 milioni pattuiti a gennaio.