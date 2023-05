Calciomercato Torino / Dall’Inghilterra arrivano voci che riportano di un interessamento dell’Arsenal per Sanabria

Con i campionati che stanno volgendo al termine è normale o meglio, è giusto che i vari club inizino a volgere lo sguardo al futuro e questo significa focalizzarsi sulla prossima sessione di calciomercato estiva. Per questo motivo cominciano a uscire le prime voci di mercato e ce n’è una molto interessante, venuta fuori come un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto raccolto dal Daily Mail l’Arsenal è alla ricerca di un giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo e tra i nomi in cima alla lista dei desideri dei Gunners c’è quello di Antonio Sanabria.

Calciomercato Torino: Sanabria nel mirino dei Gunners

Sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, l’attaccante ex Genoa è tenuto sotto osservazione dal club londinese da parecchio tempo e visto l’ottimo rendimento che il numero 9 granata sta raccogliendo quest’anno, arrivando anche a superare il suo record di gol in una stagione, l’Arsenal è intenzionato a fare sul serio per cercare di strappare Sanabria al Toro. Dall’Inghilterra scrivono che l’operazione potrebbe andare in porto di fronte a un’offerta che si aggira intorno 25 milioni di euro. Nelle prossime settimane si aspettano sviluppi su questo fronte, intanto Ivan Juric lavorerà sulla testa dell’attaccante paraguaiano per fare in modo che le sirene inglesi non vadano a distrarre Sanabria dall’obiettivo di raggiungere con il Toro l’ottavo posto in classifica.