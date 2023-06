Il Torino ha messo gli occhi su Timothy Fosu-Mensah per la fascia destra: ecco chi è l’esterno classe ’98

Timothy Fosu-Mensah è un calciatore olandese, nato ad Amsterdam il 2 gennaio 1998. Muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili dello Zeeburgia, nella stagione 2006/2007, per poi passare all’Ajax nell’annata successiva. Dopo sette stagioni nella squadra di Amsterdam viene acquistato dagli inglesi del Manchester United nel gennaio del 2018 e viene arruolato nella squadra Under 18. Da qui una serie di prestiti tra Crystal Palace e Fulham, che culminano nella sessione invernale del calciomercato 2021: il Bayer Leverkusen lo acquista a titolo definitivo dal club di Old Trafford per 1,7 milioni di euro. L’esperienza in Germania, però, non è destinata a sbocciare del tutto: tra il 2021/2022 e il 2022/2023 Mensah gioca solo 29 gare tra Bundesliga, Champions ed Europa League. Nessun gol e nessun assist per l’esterno olandese, che finisce per diventare una riserva a tutti gli effetti. Il classe ’98, tuttavia, è da anni nel giro della nazionale olandese, con cui ha esordito il 31 agosto 2017 e collezionato 3 presenze.

Le caratteristiche tecniche

Mensah è un esterno di destra molto duttile. In carriera, infatti, ha giocato anche come difensore centrale e mediano. La forza fisica è una delle sue caratteristiche principali: è alto 1,85 metri. Dotato di una buona propensione all’attacco, è anche in grado di impostare il gioco a centrocampo. Dalla Germania, nelle ultime ore, sono arrivate voci di un interesse del Torino: al club granata farebbe sicuramente comodo un esterno, viste le possibili partenze di Ola Aina e Lazaro. Da capire se l’affare riuscirà a concretizzarsi in estate.