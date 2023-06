Il Torino ha messo gli occhi su Timothy Fosu-Mensah, terzino destro del Bayer Leverkusen cresciuto nelle giovanili dell’Ajax

Conclusa la stagione di Serie A, il Torino comincia a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Juric una squadra competitiva per la prossima stagione. La situazione più calda riguarda sicuramente gli esterni: con la certa partenza di Ola Aina e quelle probabili di Valentino Lazaro, Mergim Vojvoda e Brian Bayeye, infatti, il Toro dovrà impegnarsi per cercare dei sostituti all’altezza. Tra i nomi papabili c’è quello di Timothy Fosu-Mensah, terzino destro classe ’98 attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Mensah è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e del Manchester United ed è un giocatore molto duttile. Durante la sua carriera ha giocato sia come difensore centrale che come mediano a centrocampo. Nella sua ultima stagione ha collezionato solo 15 presenze tra campionato, Champions ed Europa League, per un totale di 196 minuti.