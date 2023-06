Calciomercato Torino / Ai granata continua a piacere Pasquale Mazzocchi della Salernitana, era già stato cercato a gennaio

La stagione è appena finita ma in casa Toro si programma già il futuro. L’incontro tra Cairo e Juric ha avuto esito positivo: il croato allenerà il Torino anche il prossimo anno. Ecco dunque che alcuni obiettivi di mercato, come Pasquale Mazzocchi della Salernitana, possono tornare di moda. Il terzino piace ancora ai granata, dopo i contatti avuti nella sessione invernale di calciomercato: infatti c’era stato il primo sì del giocatore, ma poi il suo infortunio non ha fatto andare in porto la trattativa. Ora su di lui ci sono anche altre squadre (tra cui la Juventus). Il classe 1995 è esploso con Davide Nicola sulla panchina dei campani, adesso c’è Sousa e molto probabilmente lascerà Salerno in estate. Si tratta di un ottimo esterno destro, veloce e in grado di fare gol e assist: profilo perfetto per il gioco di Juric. Il reparto degli esterni rischia di essere smantellato e rifatto da capo per il Toro. Infatti Singo e Vojvoda sono in dubbio, mentre Lazaro e Aina saluteranno.

La stagione del numero 30

Quando è partito da titolare in stagione, ha spesso indossato la fascia da capitano al braccio. Per lui 27 partite in questa Serie A, condite da 2 gol e 4 assist. In mezzo l’infortunio al ginocchio (con operazione), che gli ha fatto saltare 8 partite. La Salernitana lo ha acquistato dal Venezia per 1 milione di euro in estate, adesso ne vale già 6/7. Il contratto attuale scade nel 2026.