Gli esterni sono un reparto fondamentale nel gioco di Juric: quest’anno non è stato rinforzato e ora rischia di dover essere rifatto

Nel gioco di Ivan Juric c’è un reparto molto più importante di tutti gli altri ed è quello degli esterni. Quando allenava il Verona, il tecnico croato aveva a disposizione giocatori come Faraoni e Lazovic, in grado non solo di difendere, ma anche di fare gol e assist. Non si può negare che in questi due anni al Toro, sono mancati esterni di qualità. Quest’anno soprattutto, rispetto alla scorsa stagione, il reparto è stato rinforzato con un solo prestito, quello di Valentino Lazaro. Anzi, a dirla tutta, prima era arrivato Bayeye, ma poi serviva qualcuno di più forte tatticamente e tecnicamente. Adesso, tra scadenze e giocatori che potrebbero finire sul mercato, il reparto degli esterni rischia di essere smantellato.

La situazione esterni

Partendo dai nuovi, Brian Bayeye ha il contratto in scadenza nel 2025, ma verrà sicuramente mandato in prestito. Valentino Lazaro invece si gioca ancora il riscatto, che potrebbe anche arrivare a cifre più basse rispetto a quelle chieste dall’Inter (6 milioni di euro). Ola Aina invece va in scadenza e senza rinnovo lascerà il capoluogo piemontese. Mergim Vojvoda ha il contratto in scadenza nel 2024: quest’anno ha deluso le aspettative e il Torino dovrà decidere se venderlo o tenerlo. Stesso discorso vale per Wilfried Singo, che però ha gli occhi addosso di diverse squadre: la società con lui, a differenza di altri, può monetizzare. Le situazioni da gestire non sono poche: Cairo e Vagnati dovranno farsi trovare pronti, soprattutto per evitare (di nuovo) di mandare la squadra in ritiro con molti pezzi mancanti.