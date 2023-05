Koffi Djidji ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023: Juric vorrebbe trattenerlo al Torino e in società si sta lavorando al rinnovo

Settimane decisive in casa granata in ottica rinnovi: Koffi Djidji è sicuramente uno dei casi più delicati a cui la società sta lavorando. Il difensore, infatti, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e Vaganti ha avviato i dialoghi per cercare di trattenerlo al Torino, come espressamente richiesto da Juric. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Fiorentina il direttore dell’area tecnica ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Stiamo valutando le situazioni di Miranchuk, Djidji e Vlasic e ne stiamo parlando con i diretti interessati“.

I ripetuti apprezzamenti di Juric

Già lo scorso ottobre Ivan Juric aveva speso parole al miele per il classe ’92: “Djidji ha le caratteristiche che ci servono, è un difensore moderno, ha gamba e forza fisica, ti permette di giocare a spazi aperti. Per caratteristiche è il giocatore che vorrei sempre avere, deve migliorare l’aspetto tecnico ma caratteristiche giuste”. Poi, a marzo, l’allenatore croato ha mandato un altro messaggio al suo club: “La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte”. Infine un pensiero anche a maggio, poco dopo il pareggio contro il Monza: “Perderlo sarebbe un errore enorme. Non è che la società non voglia rinnovarlo, è lui che dovrà fare le sue valutazioni. Mi auguro che si trovi un accordo”. Insomma, Juric è stato abbastanza chiaro sulla propria posizione, ora la palla passa al calciatore. Il tempo, tuttavia, scorre veloce.