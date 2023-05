Ivan Juric ha parlato di Djidji al termine di Torino-Monza: il difensore è in scadenza di contratto e l’allenatore vuole tenerlo in granata

Al termine di Torino-Monza, gara valida per la 34ª giornata di Serie A, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sulla situazione di Koffi Djidji. Il difensore ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e se le sue intenzioni sono quelle di continuare la carriera in granata dovrà trovare al più presto un accordo per il rinnovo. “L’ho sempre detto, è fortissimo, spero che rimanga. E’ uno dei giocatori più sottovalutati tra tutti, accetta l’uno contro uno, può affrontare qualsiasi giocatore da Leao agli altri. Sta crescendo anche dal punto di vista tecnico, anche se non raggiungerà i livello di Rodriguez. Il rinnovo? Anche la società la pensa come me, che è forte. Poi Djidji fa le sue valutazioni ma spero che alla fine trovi l’accordo e resti“. Queste le parole di Juric sul francese, che ha decisamente manifestato la voglia di trattenerlo al Toro.

Djidji, rinnovo possibile?

Dalle parole dell’allenatore serbo, il rinnovo di Djidji dipenderebbe dalla volontà del giocatore. Juric e la società, infatti, hanno tutte le intenzioni di proseguire insieme al classe 92, alla sua quarta stagione al Toro. All’interno del club filtra comunque ottimismo sulla possibile firma del difensore, che quest’anno è sceso in campo in 31 gare con la maglia granata.