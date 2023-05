I contratti di Karamoh e Gemello scadono in estate, ma il Torino ha l’opzione per il prolungamento di entrambi

In casa Toro si parla anche di situazioni contrattuali, oltre che di campo. In estate i contratti di Yann Karamoh e Luca Gemello andranno in scadenza, ma il Torino ha l’opzione per il prolungamento di entrambi. Per quanto riguarda l’attaccante, l’opzione di rinnovo è di due anni, il portiere invece ha l’opzione per un altro anno. Al momento si sta attendendo ad attivare le clausole, ma entrambi dovrebbero rinnovare. Le situazioni legate ai due giocatori sono diverse.

Karamoh: una scommessa per il futuro

L’attaccante numero 7 è arrivato in granata l’ultimo giorno di mercato. Il Parma nel 2020 lo aveva pagato 8 milioni dall’Inter. La scorsa stagione è stato in prestito al Karagumruk in Turchia. L’obbiettivo è sempre stato uno: convincere Ivan Juric e meritarsi il rinnovo per altri due anni. Nonostante tutti i problemi iniziali, ha lavorato sodo e ha segnato 4 gol, di cui due decisivi contro Udinese e Bologna. In granata ha dichiarato di sentirsi più maturo e vuole crescere ancora.

Gemello: la voglia di giocare

Il portiere classe 2000, nato a Savigliano, è cresciuto tra il Fossano e il Torino. In prestito ha giocato nella Fermana e nel Renate in Serie C, prima di tornare al Torino in Prima Squadra. Lo scorso anno ha esordito in Serie A, nel successo interno per 4-0 contro la Fiorentina. Quest’anno Berisha è stato messo fuori rosa e così Gemello è diventato il secondo portiere, ma Vanja Milinkovic-Savic non ha ancora saltato una partita. La voglia di giocare è tanta, ma sarà difficile trovare spazio in granata, anche visto l’arrivo di Papa, che sarà probabilmente il secondo portiere.