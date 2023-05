Calciomercato Torino / La società granata ha trovato l’intesa con Mihai Popa, è in arrivo a parametro zero dal Voluntari

Il Torino è un passo dal chiudere il primo acquisto per la prossima stagione: si tratta di Mihai Popa, portiere dell’Under 21 romena in forza all’F.C. Voluntari, che presto dovrebbe approdare sotto la Mole a parametro zero, il suo contratto con l’attuale club scadrà infatti il prossimo 30 giugno e con il Torino ha trovato un accordo per un triennale. L’estremo difensore, tra i migliori portieri della SuperLiga romena, ha collezionato 36 presenze nella stagione in corso, convincendo Vagnati a procedere con le trattative e alla chiusura dell’accorso. Manca solo la firma e l’ufficialità del suo acquisto.