Il capo scout e il responsabile del settore giovanile del Torino hanno fatto visita al PSG: osservato un centrocampista in particolare

La stagione deve ancora concludersi ma si pensa già al calciomercato. Negli scorsi giorni, su invito di Luca Cattani (dirigente del centro di formazione del PSG), il capo scout e il responsabile del settore giovanile del Torino si sono recati al Camp des Loges. I due, accompagnati dall’agente Gianluca Libertazzi, hanno osservato in particolare un centrocampista diciannovenne. La notizia è stata riportata dal quotidiano Equipe. Anche altri club hanno accettato l’invito, come il Brest ad esempio. Se un club dovesse ingaggiare un calciatore cresciuto nel Paris Saint-Germain, al club francese spetterebbero 270 mila euro come indennità di formazione.