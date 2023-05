Il numero 16 granata dopo aver deciso la partita contro il Verona vuole continuare a stupire, mente il futuro è da decidere

La fine della stagione 2022/2023 è veramente molto, ma molto vicina. Infatti sono solo tre le giornate di campionato che ci separano dalla fine della Serie A. Per questo motivo già da diverse settimane, oltre a pensare al campo, le varie società del massimo campionato italiano hanno iniziato a progettare il futuro. E in questa direzione sta procedendo anche il Toro, anche se in casa granata ci sono diverse situazioni che il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati dovranno affrontare e risolvere. Tra queste c’è senza alcuna ombra di dubbio quella che riguarda il futuro di Nikola Vlasic. Tema del quale si sta sentendo molto parlare, probabilmente anche perché il trequartista croato ha deciso il match contro l’Hellas Verona segnando un gol davvero bello. In seguito nel corso della gara il numero 16 granata è stato anche costretto ad alzare bandiera bianca e Ivan Juric nel post gara ha poi spiegato la situazione dicendo: “Già prima della partita aveva mal di pancia ma non me lo ha detto, per fortuna”. Adesso Vlasic sembra aver recuperato del tutto e ha già messo nel mirino le ultime tre partite di campionato, in attesa di scoprire il suo futuro.

L’agente di Vlasic: “Difficile dire se rimarrà al Toro oppure no”

Intanto sul destino del futuro del giocatore di proprietà del West Ham è intervenuto il procuratore di Vlasic, Tonci Martic, che ha dichiarato: “Nikola è contento al Toro e spero che cresca insieme con il Torino. Il tecnico Juric è molto importante per la sua carriera. Difficile dire se rimarrà o meno. Dipenderà dalle due società: è ancora tutto aperto”. Dunque un’altra conferma che niente è deciso. Il Toro proverà a chiedere al West Ham uno sconto per il riscatto del trequartista classe 1997, ma il club inglese non sembra assolutamente intenzionato a fare sconti. Ormai non rimane tanto tempo e a breve anche le carte che riguardano il futuro di Vlasic dovranno essere scoperte. Comunque, la priorità per il numero 16 granata è quella di continuare a rimediare prestazioni positive e segnare come fatto a Verona. Poi penserà a tutto il resto.