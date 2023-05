Il centrocampista è stato ceduto al Frosinone in prestito con diritto di riscatto, ma il Torino può esercitarne il controriscatto

Ben Lhassine Kone è sicuramente uno dei prospetti più interessanti in casa Torino. Il centrocampista ivoriano si è accasato al Frosinone in estate, con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Toro si è riservato la possibilità di poterne esercitare il controriscatto. I giallazzurri hanno conquistato la promozione in Serie A con tre giornate di anticipo grazie a una grande stagione: proprio Kone, specialmente nella prima parte di campionato, è stato uno degli uomini su cui Fabio Grosso ha fatto più affidamento.

I numeri di Kone

Nelle prime 10 giornate del campionato di Serie B, Kone è stato insostituibile per l’allenatore giallazzurro. Il classe 2000 si è integrato perfettamente nel centrocampo del Frosinone e ha garantito un mix perfetto tra qualità e recupero palla. Poi la sfortuna: a novembre subisce la frattura del quinto metatarso ed è costretto a stare fuori per tre mesi. A gennaio torna in campo ma solo da subentrato, con l’obbiettivo di recuperare la miglior condizione fisica. E quando sembra in grado di tornare a pieno regime ecco un altro infortunio. Questa volta a tradirlo è il polpaccio, a causa di uno stiramento. Lo stesso polpaccio che, alla vigilia della gara decisiva contro la Reggina, lo ha costretto a saltare la festa promozione. Il bilancio totale tra Serie B e Coppa Italia conta 19 presenze condite da 2 gol per il centrocampista, che il Toro dovrà decidere se riportare alla corte di Juric nella prossima stagione.