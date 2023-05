Mirco Levati, il responsabile della comunicazione dell’agenzia che cura gli interessi di Miranchuk, ha parlato del futuro del trequartista

Tra i giocatori il cui futuro al Torino è in bilico c’è Aleksey Miranchuk. Il trequartista è arrivato la scorsa estate in prestito dall’Atalanta ma la società granata ha un’opzione per il riscatto del cartellino a 12 milioni di euro. Opzione che Urbano Cairo e Davide Vagnati non hanno ancora deciso se esercitare o meno. “Noi stiamo aspettando una risposta dal Torino – ha spiegato a Sport 24 Mirco Levati, il responsabile della comunicazione di GG11, la società che si occupa di curare gli interessi del trequartista russo – altri club hanno mostrato interesse per il giocatore, dipende tutto dal Torino. Finora non hanno preso alcuna decisione sul riscatto.