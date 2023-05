Sul contratto del difensore non pende più l’obbligo di riscatto nei confronti del Reims: ecco perché e cosa può succedere

Andreaw Gravillon si è trasferito a Torino nelle ultime ore del calciomercato invernale, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3,8 milioni di euro dal Reims. Diritto che, all’avverarsi di determinate condizioni, avrebbe potuto trasformarsi in obbligo. Ma quali sarebbero state, appunto, le condizioni che avrebbero trattenuto il difensore obbligatoriamente in granata? Gravillon avrebbe dovuto giocare almeno 8 partite da 45 minuti ciascuna, da gennaio fino al termine della stagione. Nella gara contro il Verona il Toro ha di fatto escluso ogni possibilità di riscatto obbligatorio: il difensore, prima della trasferta del Bentegodi, aveva disputato solo 4 sfide per almeno un tempo di gioco. Avrebbe dovuto, dunque, giocare almeno 45 minuti contro i gialloblù ed essere poi impiegato con lo stesso minutaggio nelle ultime tre gare della stagione. Contro gli uomini di Zaffaroni, però, il classe ’98 non è sceso in campo.

Cosa succede ora?

Decaduto l’obbligo di riscatto, il Toro potrà comunque cercare di trattenere il giocatore puntando sul diritto, discutendo cifre più basse rispetto a quelli che sono i 3,8 milioni di partenza. In tal caso si punterebbe anche sulla volontà dello stesso Gravillon. Juric ha sempre parlato bene del centrale della Guadalupa, lasciando intendere che una sua permanenza sarebbe senz’altro gradita. Al contrario, nel caso in cui non dovesse trovarsi un accordo tra le società, il calciatore farebbe ritorno in Francia.