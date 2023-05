L’agente di Nikola Vlasic ha parlato del futuro del centrocampista croato in un’intervista a Sportitalia

Al termine della gara contro il Verona, l’agente di Nikola Vlasic ha parlato dell’ex West Ham, che il Toro dovrà decidere se riscattare o meno al termine della stagione. “Sono molto contento del suo gol contro il Verona. Penso che, al di là del fatto che abbia fatto bene, allo stesso tempo abbia anche grandissimo margine per fare meglio”, ha detto sulla gara disputata dal numero 16. Sul futuro del giocatore ha poi aggiunto: “Nikola è contento al Toro e spero che cresca insieme con il Torino. Il tecnico Juric è molto importante per la sua carriera. Difficile dire se rimarrà o meno. Dipenderà dalle due società: è ancora tutto aperto”. Parole che lasciano ben sperare i tifosi del Toro, ma che infondono anche la preoccupazione che l’accordo per la permanenza possa non essere raggiunto.