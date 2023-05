Calciomercato Torino / Il trequartista granata ha rimandato a fine campionato la sua decisione su un eventuale futuro sotto al Mole

“Continuare al Toro? Vediamo“: così Nikola Vlasic ha risposto alla domanda sul futuro al termine di Hellas Verona-Torino. Parole che congelano, almeno per ora, ogni certezza, positiva o negativa che sia, e che richiamano fortemente il passato. Sono infatti tanti i giocatori che hanno seguito questa linea, prendendo tempo fino alla fine. A differenza dei vari Brekalo e Bremer però, questa volta potrebbe dipendere da come si chiuderà la stagione e dagli obiettivi del club.

Vlasic, tutto ancora in divenire

I granata potrebbero infatti chiudere all’ottavo posto e, con la Juventus ancora in bilico per le penalizzazioni e le Coppe, europee e non, ancora aperte, non è da eslcudere che accada l’impossibile. Sognare non costa nulla, cosa che potrebbe aver scelto di fare anche Vlasic. Ambizioso e concreto sin dal principio, il trequartista si è reso autore di una prima buona stagione sotto la Mole, nonostante il calo post-mondiale. Il gol contro il Verona potrebbe anche aver riacceso i riflettori su di lui, cosa da valutare in sede di mercato.

Toro, Juric sulla stessa linea

Per convincerlo, non serve quindi solo continuare a vincere ma proseguire con il progetto e incentivarlo. “Ora contano queste ultime tre partite. A fine campionato ci parleremo“: a far rimanere aperto uno spiraglio, le parole di Vlasic. Il futuro sembra non essere prioritario attualmente con le tre sfide rimanenti, cosa sottolineata anche da Juric, che ha confermato di non conoscere le intenzioni del compatriota e di non voler ancora dare peso al mercato. Resta tutto in ballo anche qui e l’ultima parola verrà probabilmente espressa solo dopo la fine della stagione.