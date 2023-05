Lazaro è entrato male contro la Fiorentina, non portando la svolta che chiedeva Juric: ora l’austriaco si gioca il riscatto

Una partita non eccelsa, quella di Lazaro contro la Fiorentina. L’esterno in prestito dall’Inter è stato chiamato in causa al 61′ con la squadra in svantaggio, ma non ha segnato la svolta offensiva che chiedeva Juric. Troppo neutrale, come dimostra la sua heat map. L’austriaco non si è infatti mai presentato all’interno dell’area di rigore viola, tanto meno proponendo dei cross per i compagni di squadra.

Il riscatto si gioca in queste due partite

Adesso il riscatto non è più una formalità. Il numero 29, infatti, da quando è rientrato dall’infortunio che gli ha provocato la rottura del legamento collaterale del ginocchio, è stato superato nelle gerarchie da Singo e non solo. Soltanto due partite da titolare, una panchina, e addirittura un ingresso in campo per un solo minuto nella sfida vinta a Verona. Sintomo che Juric non crede più tanto in lui, o almeno non crede che gli possa dare garanzie dal primo minuto. Adesso, a due giornate dalla fine, l’austriaco si gioca il riscatto. Le gare contro Spezia e la “sua” Inter, infatti, possono alimentare le speranze per una permanenza in granata, fino ad ora incerta.