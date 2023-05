Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato nuovamente un’intervista, parlando ancora di Urbano Cairo

Dopo l’intervista che ha preceduto Torino-Fiorentina, in cui Rocco Commisso criticava il modus operandi di Urbano Cairo, il proprietario della viola è tornato sull’argomento a La Repubblica, prendendo come riferimento proprio la gara di domenica scorsa, in cui la Maratona ha messo in atto una contestazione sia contro Commisso (cori prima dell’inizio della gara), che contro il presidente Cairo, tirato in causa più volte durante il match, specie dopo il vantaggio viola. L’italo-americano ha dichiarato: “Alcuni presidenti hanno la puzza sotto il naso. A Torino, ad esempio, i tifosi granata hanno contestato per tutta la partita il loro presidente. Eppure, sul suo giornale, c’è scritto che hanno insultato me. È l’esempio perfetto di come Cairo utilizzi il proprio potere. Io rispetto i tifosi del Toro: ho pregato a Superga e conosco la loro storia. Non ce l’ho con loro, sia chiaro”.