Tra Commisso e Cairo non scorre buon sangue, infatti in più occasioni il patron viola ha attaccato il presidente del Toro

Se si pensa alla partita tra Torino e Fiorentina, che andrà in scena domani pomeriggio tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino, non si può non pensare ai presidenti delle due squadre e ai loro attacchi avvenuti anche qualche giorno fa. E pensare che nel 2019 Urbano Cairo e Rocco Commisso sembravano essere riusciti ad instaurare un buon rapporto tanto che il numero uno della Fiorentina, a poche ore dalla chiusura di una sessione estiva di calciomercato, si recò negli uffici di Cairo proprio per incontrare il presidente del Toro. In più, i due avevano anche la stessa visione riguardo ai diritti tv.

Il primo attacco nell’estate 2020

Poi un anno dopo iniziarono gli scontri. Tutto cominciò con Commisso che nell’estate del 2020 attaccò Cairo e i giornali di proprietà dell’imprenditore alessandrino (ma non solo, si scagliò anche contro il Corriere Fiorentino) dichiarando: “Hanno sbagliato perché sono controllati da Cairo. Fino a quando non riceverò delle scuse scritte e non diranno la verità sull’incontro con Sarri, non parlerò con questi giornali. Hanno detto delle bugie. Ditemi che cosa ha fatto anche il Torino, che c’è quel genio che capisce di calcio, il proprietario della Gazzetta”. Un duro attacco nei confronti del patron del Toro che come qualcuno poteva aspettarsi non portò a una replica “rombante”.