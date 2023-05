Attacco febbrile per Ivan Juric alla vigilia di Fiorentina-Torino: al suo posto in conferenza si è presentato Paro

Problemi alla vigilia di Fiorentina-Torino. Ivan Juric, infatti, è alle prese con un attacco febbrile che gli ha impedito di prendere parte alla consueta conferenza stampa. Al suo posto il vice Matteo Paro, che ha però affermato: “Il mister ha solo un po’ di febbre, dovrebbe recuperare per domani”. Bicchiere mezzo pieno, dunque, dato che mister Juric dovrebbe poter essere regolarmente in panchina nella sfida decisiva per l’8° posto.