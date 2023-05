Il difensore ex Slavia Praga vuole assolutamente essere tra i convocati nell’importante e difficile partita contro la Fiorentina

Il Toro è super concentrato sulla prossima sfida, ovvero quella che vedrà i granata impegnati ad affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino la Fiorentina. Una partita che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la corsa all’ottavo posto in classifica. A fare sorridere Ivan Juric il fatto che dopo tanto tempo e a meno di qualche colpo di scena inaspettato David Zima potrà tornare nell’elenco dei convocati. Un altro buon segnale è arrivato nell’allenamento a porte aperte al Filadelfia di qualche giorno fa, martedì 16 maggio, dove i tifosi granata presenti hanno potuto rivedere il difensore ceco lavorare in gruppo. Il numero 6 del Toro sembra dunque essere pronto a rivedere il sole dopo un periodo molto nuvoloso a causa della rottura del menisco rimediata bel corso di un allenamento in preparazione al match di ritorno contro l’Empoli. Infortunio che è stato lungo e faticoso da superare e che ha inevitabilmente compromesso la stagione del ceco classe 2000. Ora però Zima vuole e deve pensare al futuro e il futuro sono le ultime tre giornate di campionato, partite dove vorrà ritagliarsi il suo spazio e dimostrare il suo valore.

Zima: l’ultima apparizione proprio contro la Fiorentina

Dunque il giocatore ex Slavia Praga si appresta a tornare arruolabile nel match contro la Fiorentina, proprio la squadra contro la quale Zima aveva raccolto la sua ultima presenza in campo prima dell’infortunio. Sono passati circa tre mesi dal 21 gennaio scorso, giorno nel quale si disputò Fiorentina-Torino. Match nel quale il difensore ceco entrò in campo a gara in corso al posto di Koffi Djidji e dove fu protagonista di uno strepitoso intervento al 90’ minuto, quando riuscì a togliere a Luka Jovic un pallone che l’attaccante serbo doveva solo infilare in rete. Un intervento che valse praticamente come un gol e proprio da lì il numero 6 granata vorrà ripartire, pronto a dare il suo contributo al Toro nella lotta per conquistare l’ottavo posto in classifica che potrà significare addirittura Europa.