Contro la Fiorentina non ci sarà Sanabria: Juric ha diverse soluzioni in attacco per sopperire alla sua mancanza

Ancora tre partite e poi calerà il sipario sulla stagione sportiva del Torino. Domenica 21 maggio alle ore 15:00, arriva la Fiorentina allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei granata sarà assente Antonio Sanabria per infortunio e Ivan Juric pensa a come sostituirlo. I viola hanno gli stessi punti del Toro e si tratta di uno scontro diretto per l’ottavo posto. La squadra di Italiano ha inoltre raggiunto due finali: quella di Coppa Italia e quella di Conference League. Considerando che Radonjic è ancora fuori e Miranchuk è appena rientrato in gruppo, le soluzioni per sostituire il numero 9 sono fondamentalmente tre. La prima è quella più naturale e si tratta di Pietro Pellegri. Il classe 2001 è l’unica punta di ruolo presente in rosa oltre al paraguiano, contro la Sampdoria ha ritrovato il gol e potrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Il ragazzo, nonostante i problemi fisici, gode della fiducia di tutto l’ambiente e può giocarsi le sue carte in questo finale.

Attenzione a Demba Seck

L’altra soluzione porta il nome di Demba Seck. Il senegalese nella gara di andata contro la Fiorentina, aveva giocato la suo miglior partita in granata, colpendo una traversa e facendosi annullare un gol proprio giocando come attaccante centrale. Anche contro la Sampdoria ha giocato bene e potrebbe essere riproposto in avanti, con Miranchuk e Vlasic alle spalle. Il tecnico croato ha fatto più volte questo esperimento di giocare senza punta di ruolo, ma poi ha smesso quando Sanabria ha iniziato a segnare con continuità. Sullo sfondo, rimane la soluzione di Nikola Vlasic, che in questa stagione ha giocato anche in quel ruolo.