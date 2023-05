Sondaggio / Sanabria è il grande assente di Torino-Fiorentina: come sostituireste il bomber con la 9 del Torino?

Torino-Fiorentina, 36^ giornata di campionato, è alle porte. Fischio d’inizio in programma domenica 21 maggio, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il grande assente della partita sarà Antonio Sanabria. L’attaccante del Torino si è infortunato contro il Verona, riportando una lesione. Le soluzioni per sostituirlo sono 3: Pellegri, Seck come all’andata oppure Vlasic. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: Come sostituireste Sanabria contro la Fiorentina?. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

Con chi sostituireste Sanabria contro la Fiorentina nel ruolo di punta? Pellegri

Seck

Vlasic Guarda i risultati