Si ferma l’attaccante del Torino Antonio Sanabria, che era uscito nel match contro il Verona: c’è lesione

Brutte notizie in casa Toro, c’è lesione per Antonio Sanabria. Questo il comunicato ufficiale: Il Torino Football Club comunica che Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni.