I granata hanno cambiato decisamente marcia lontano dalle mura di casa: tra aprile e maggio sono arrivate tre vittorie consecutive

Momento d’oro quello degli uomini di Juric lontano dal Grande Torino. Se in casa il rendimento dei granata lascia a desiderare, fuori la musica è decisamente diversa. Nelle ultime tre trasferte di campionato, infatti, Sanabria e compagni hanno centrato 9 punti, che hanno permesso al Toro di agganciare l’ottava posizione a quota 49 punti. Staccate, per il momento, Bologna, Udinese e Sassuolo, mentre tengono botta Monza e Fiorentina che hanno vinto contro Napoli e contro gli uomini di Sottil. Il dato interessante e che fa riflettere su quanto di buono stiano facendo i granata fa riferimento alla stagione 1969/1970, ultima annata in cui il club aveva infilato tre successi di fila in trasferta. Non solo, perché con la vittoria a Verona salgono a otto le vittorie fuori casa: eguagliato il record del Toro del 1976/1977, quello post scudetto.

Le vittorie del 1969/1970

Era l’8 marzo del 1970 quando il Torino dava inizio alla serie di vittorie consecutive fuori casa replicata ben 53 anni dopo. I granata affrontarono la trasferta a Bari e vinsero grazie a una rete di Ferrini, al minuto 57′. Una settimana dopo fu ancora Ferrini a decidere il match, questa volta contro il Verona al Bentegodi, al minuto 48′. La terza vittoria consecutiva in trasferta, infine, portò il nome di Quadri, che dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo fisò il risultato sullo 0-1 al Sinigaglia di Brescia.