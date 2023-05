Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista all’interno della quale si è scagliato contro Cairo

A pochi giorni dallo scontro diretto tra Torino e Fiorentina, il proprietario della viola Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista parlando di Urbano Cairo. Non tanto dinamiche sportive, quanto episodi personali che hanno infastidito l’italo-americano, il quale si è scagliato pubblicamente contro il Presidente granata.

Le parole di Commisso

Le parole di Commisso sono legate a una vicenda di un paio di anni fa, ripresa adesso dal 73enne, che ha dichiarato: “Due anni fa mi hanno dato di mafioso, io ho querelato e la faccenda è ancora in ballo. La cosa che mi ha sorpreso è che i giornalisti fiorentini, al tempo, non hanno fatto niente per difendermi. Ma poi un proprietario come Cairo (proprietario della Gazzetta dello Sport, ndr), presidente del Torino, può far mettere queste robe sui giornali? Non è accettabile. Anche ieri, che ho aperto il giornale dopo la vittoria della Fiorentina, c’erano soltanto Juve, Inter, Milan e un piccolo ritaglio sul Torino. Ma che cosa vale il Torino? Ci sono tanti proprietari americani in Italia. Friedkin, quello del Genoa, ma su nessuno di questi la Gazzetta ha fatto un ritaglio o roba simile. Speriamo paghino sul campo”.