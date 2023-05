Tre giornate al termine del campionato di Serie A: ecco il calendario a confronto delle squadre che possono raggiungere l’ottavo posto

Manca sempre meno al termine del campionato di Serie A. Sono solo tre le sfide rimaste a disposizione del Toro per ottenere il miglior posizionamento possibile in classifica: l’ottavo posto, in questo caso. Oltre ai granata sono tante le squadre ancora in ballo per raggiungere quest’obbiettivo, in particolare Monza, Fiorentina, Bologna, Udinese e Sassuolo, tutte raccolte in 5 punti. Nonostante questo piazzamento non dia la possibilità di accedere alle coppe europee, è opportuno ricordare che può garantire un piccolo vantaggio in Coppa Italia. Piazzandosi ottavi, infatti, i granata otterrebbero l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, evitando i rognosi impegni preliminari. Eventuali ragionamenti in caso di arrivo a pari punti con altri club saranno poi da farsi al termine della stagione, in base a scontri diretti e differenza reti. Ma qual è il calendario a confronto delle squadre impegnate in questa lotta?

Dal Torino al Sassuolo: il calendario a confronto

Ecco il calendario da qui a fine stagione delle squadre in corsa per l’ottavo posto in classifica. Con la lettera (C) saranno indicati gli impegni in casa, con la lettera (T) le gare in trasferta.

TORINO (49 pt) – Fiorentina (C), Spezia (T), Inter (C)

– Fiorentina (C), Spezia (T), Inter (C) MONZA (49 pt) – Sassuolo (T), Lecce (C), Atalanta (T)

– Sassuolo (T), Lecce (C), Atalanta (T) FIORENTINA (49 pt) – Torino (T), Roma (C), Sassuolo (T)

– Torino (T), Roma (C), Sassuolo (T) BOLOGNA (47 pt) – Cremonese (T), Napoli (C), Lecce (T)

– Cremonese (T), Napoli (C), Lecce (T) UDINESE (46 pt) – Lazio (C), Salernitana (T), Juventus (C)

– Lazio (C), Salernitana (T), Juventus (C) SASSUOLO (44 pt) – Monza (C), Sampdoria (T), Fiorentina (C)