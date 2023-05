A pochi giorni dal match contro la Fiorentina ci sono diversi giocatori in dubbio, Sanabria e Vlasic dovrebbero recuperare per domenica

La squadra di Ivan Juric al Bentegodi contro l’Hellas Verona è riuscita a strappare una prestazione molto positiva e 3 punti d’oro che consentono ai granata di tenere accesa una piccola fiammella di speranza di raggiungere l’Europa. Per Rodriguez e compagni sarà fondamentale la partita contro la Fiorentina, un match che il Toro non vorrà e non potrà assolutamente sbagliare. A pochi giorni dalla sfida contro i viola è doveroso fare un’attenta e dettagliata analisi della situazione che c’è nell’infermeria granata. Ci sono diversi giocatori per i quali la presenza per il match contro la squadra di Vincenzo Italiano è a rischio. Partiamo da Nikola Vlasic, l’uomo che ha deciso la partita contro l’Hellas Verona. Il numero 16 granata al 59’ minuto di Hellas Verona-Torino si è trovato costretto a chiedere il cambio. Il motivo della sostituzione lo ha spiegato poi Juric in conferenza stampa dichiarando: “Già prima della partita aveva mal di pancia ma non me lo ha detto, per fortuna”. Le condizioni del trequartista croato non preoccupano affatto. Così come c’è ottimismo per Antonio Sanabria. Anche l’attaccante ex Genoa ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del match contro i gialloblù. Il motivo, come spiegato sempre da Juric in conferenza stampa, sono dei problemi all’adduttore.

Le condizioni di Miranchuk e Radonjic

Altri due giocatori fermi in infermeria e per i quali la presenza nel match contro la Fiorentina è ancora più improbabile sono Aleksey Miranchuk e Nemanja Radonjic. Il numero 59 del Toro nel corso della partita casalinga contro il Monza ha rimediato una micro-frattura a un dito del piede a causa di un pestone. Il troppo dolore ha costretto il giocatore russo a saltare la partita contro l’Hellas Verona, e anche contro la Fiorentina non è detto che sarà tra i convocati. Tutto dipende se e quando passerà il dolore. Infine, per quanto riguarda Radonjic bisogna ricordarsi che il fantasista classe 1996 è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro e dunque anche per lui saranno decisivi i prossimi giorni per capire se potrà tornare in tempo per la partita contro la Fiorentina. Con o senza questi giocatori, che al momento si trovano in infermeria, il Toro contro i toscani dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti e andare a caccia dei 3 punti.