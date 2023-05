Sondaggi / Abbiamo chiesto ai lettori chi vorrebbero al posto di Sanabria: scelto Pellegri, pochi consensi per Seck e Vlasic

Manca sempre meno allo scontro diretto che vedrà protagonisti Torino e Fiorentina. Stessi punti in clssifica e stessi obiettivi per le due formazioni, che scenderanno in campo domani. A differenza della Viola però, Juric deve fare i conti con una tegola importante: non ci sarà Tonny Sanabria, infortunatosi contro il Verona. Il tecnico deve quindi scegliere chi prenderà il suo posto: tra le opzioni, un trequartista, per riproporre un fronte offensivo più versatile. Abbiamo chiesto ai nostri lettori con chi sostituirebbero il paraguaiano.

Toro, Pellegri batte la concorrenza

Cambiare non piace troppo al popolo granata che, tra le opzioni ha preferito un sostituto che mantenga invariato il modulo. Ha infatti vinto Pellegri con il 76% dei consensi. Un risultato quasi a senso unico rispetto alle altre due alternative: Seck ha conquistato solo il 13% dei sì, e ultimo, ma non meno importante, Vlasic, con il restante 11%.