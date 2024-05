Il 9° posto, in caso la Fiorentina dovesse vincere la Conference League da ottava, varrebbe l’Europa: credete alla qualificazione?

La corsa all’Europa non è finita. Ora che la Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League anche il 9° posto potrebbe valere la qualificazione alle coppe. Affinché questo scenario diventi realtà basterà che gli uomini di Italiano vincano la competizione da ottavi classificati in Serie A. In questo modo i viola accederebbero alla prossima edizione dell’Europa League e il posto valido per la Conference scalerebbe di un gradino. Credete ancora alla qualificazione? Rispondete al nostro sondaggio.

Con la possibilità che il 9° posto valga per la Conference League e la vittoria sul Verona, credete all'Europa? Sì

No Guarda i risultati