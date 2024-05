Scuse non accettate da parte dei lettori di Toro.it: nonostante la lettera di scuse, gli insulti non sono stati perdonati

Niente da fare, la lettera non è servita. Dopo gli insulti a Superga, i giocatori hanno chiesto scusa. Ieri Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici, se avessero perdonato la squadra. Solo il 14% ha perdonato la squadra, mentre l’86% no. Questo gesto, gravissimo, non passerà nel dimenticatoio facilmente.