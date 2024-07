Sondaggio / Il terzo colpo del mercato estivo del Torino è Che Adams: siete soddisfatti dell’arrivo dello scozzese?

Non c’è due senza tre. Dopo Coco e Paleari, il Torino ha ufficializzato anche l’arrivo di Che Adams, attaccante scozzese svincolato dopo l’esperienza al Southampton. Il classe ’96, che ha segnato 25 gol in 124 partite in Premier League e 102 reti totali in carriera, si unisce così al pacchetto offensivo formato da Zapata, Sanabria, Pellegri, Karamoh e Seck (almeno in due dovrebbero partire). Adams, almeno inizialmente, si giocherà con Sanabria il posto al fianco di Zapata, ma la sensazione è che possa essere una spalla migliore per il colombiano rispetto all’attaccante ex Roma e Genoa. E voi, siete soddisfatti dell’arrivo di Che Adams?

Siete soddisfatti dell'arrivo di Adams? Sì

No Guarda i risultati