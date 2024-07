Sondaggio / Il Torino ha ufficializzato l’acquisto Alberto Paleari, diteci se siete soddisfatti del suo arrivo

Il Torino ha appena ufficializzato l’arrivo di Alberto Paleari come nuovo secondo portiere. Il classe’ 92 prenderà il posto lasciato libero da Gemello che non ha rinnovato il contratto al termine della passata stagione e relegherà così Popa di nuovo al ruolo di terzo portiere, con MIlinkovic-Savic confermato come estremo difensore titolare dei granata. Il nuovo arrivato ha 32 anni e ha trascorso la sua carriera girando tra squadre come Cittadella, Genoa e Benevento. Sicuramente una riserva di esperienza, qualità che a Gemello mancava, ma senza la prospettiva di miglioramento che aveva il classe 2000. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: siete soddisfatti del nuovo acquisto del Toro?

Siete soddisfatti dell'arrivo di Paleari? Sì

No Guarda i risultati