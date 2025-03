Sondaggio / Considerato il rendimento fin qui e la cifra concordata con il Lipsia, credete che verrà esercitato il riscatto per Elmas?

3 gol in 5 partite, tante giocate e subito decisivo: un impatto super per Elmas al Torino. Arrivato a fine gennaio dopo aver giocato solamente 89 minuti con il Lipsia, forse neanche il macedone si sarebbe aspettato di risultare così importante sin da subito. Al netto di questo non si può non pensare al futuro, e immaginare come sarebbe il Toro della prossima stagione con lui, Casadei, Zapata e non solo. Prima di questo, però, va chiarito effettivamente cosa ne sarà di lui. Questo inverno infatti il club granata e il Lipsia si sono accordati per un prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni: una cifra non proibitiva, ma allo stesso tempo neppure banale. È per questo che, a meno di una trattativa al ribasso, non si può dare per scontato che l’opzione venga esercitata da Cairo e Vagnati. Facendo queste considerazioni, secondo voi Elmas verrà riscattato a fine stagione?

Pensate che Elmas verrà riscattato a fine stagione? Sì

No Guarda i risultati