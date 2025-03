I lettori e le lettrici sono pessimisti sul riscatto di Eljif Elmas. Per la maggior parte di loro, non verrà riscattato

Elmas è arrivato nel mercato di gennaio al Torino di Paolo Vanoli. In prestito dal Red Bull Lipsia, dove non aveva mai convinto come al Napoli. Ora in Serie A è tornato a sorridere e ha già segnato 3 gol. Le sue giocate e la sua qualità hanno messo d’accordo tutti. Ma per riscattarlo servono 17 milioni di euro. Così Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se secondo loro sarà riscattato. Per il 69%, no. Solo per il 31% invece, sì. Lettori quindi pessimisti riguardo al riscatto.