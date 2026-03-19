Il tifo organizzato ha comunicato il continuo dello sciopero fino a fine stagione, escludendo però il derby, giusta decisione?

È notizia recente la scelta del tifo organizzato della Curva Maratona, cuore pulsante del tifo granata, di proseguire il proprio sciopero nel lasciare lo stadio vuoto fino al termine della stagione, eccezion fatta per il derby della mole che si disputerà alla 38a e ultima giornata di Serie A, partita ritenuta troppo importante dalla tifoseria del Toro, che rappresenta un vero e proprio fattore identitario per la gente granata, e a cui la Curva Maratona ha deciso di presenziare (a differenza invece dei Torino Hooligans, gruppo della Curva Primavera, il quale non entrerà allo stadio nemmeno in vista della stracittadina).

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo se siete d’accordo o meno con la scelta del tifo organizzato granata di proseguire lo sciopero fino a prima del derby.

Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

Siete d'accordo con la scelta degli Ultras di interrompere la protesta in occasione del derby? Sì

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