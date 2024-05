Un video choc è stato prima caricato sui social e poi rimosso da Gemello: un giocatore se la prende con i tifosi presenti a Superga

Una conclusione non degna di quella che era stata la gloriosa commemorazione dell’anniversario della tragedia di Superga. Nelle ultime ore sui social è iniziato a spopolare un video che accusa due giocatori del Torino che, da quanto si apprende, al rientro verso la città se la sono presi con i tifosi che si erano diretti in massa verso il colle. Uno dei due ha dichiarato “Ciao ciao pezzi di me**a“, al che l’altro ha risposto “Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato“. Il video è stato prima caricato su Instagram da Gemello e poi cancellato dallo stesso portiere (nonostante si capisca che non sia stato lui a pronunciare quelle parole), che non ha potuto evitare che diventasse virale.